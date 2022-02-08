Биробиджан, , 10:07 — REGNUM Высокий уровень заболеваемости ОРВИ стал причиной остановки учебного процесса в пяти учреждениях среднего образования столицы Еврейской автономии. Ещё одну школу закрыли на карантин 8 февраля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии Биробиджана.

Пустой класс Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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В школах № 6,8,11, лицее №23 и гимназии №1 более 20% учеников заразились ОРВИ. Закрыть учреждения образования рекомендовало управление Роспотребнадзора республики. Учебный процесс остановлен полностью, «дистанционки» нет.

«В остальных школах ситуация пока стабильная», — отметила начальник управления образования мэрии Биробиджана Наталья Ерёменко.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля в школах Биробиджана число классов, ученики которых перестали посещать занятия, приблизилось к 50. 36 из них были закрыты из-за гриппа и ОРВИ, ещё 11 — из-за COVID-19.