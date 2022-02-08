Москва, , 09:56 — REGNUM В «Научном парке МГУ» представили две разработки, способные помочь при лечении коронавирусной инфекции и предотвратить тяжёлые осложнения. Об этом 8 февраля сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Первой разработкой стали инъекции препарата с действующим веществом SkQ1 — митохондриальным антиоксидантом. Уточняется, что это нейтрализатор активных форм кислорода, способного проникать сквозь мембраны клетки и накапливаться в месте образования свободных радикалов, которые играют важную роль при гиперактивации системы врожденного иммунитета, что и вызывает тяжёлое течение COVID-19.

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Разработка препарата ведётся с весны 2020 года, уже прошли испытания на животных, показавшие снижение уровня воспаления. Теперь в планах испытания на добровольцах.

Также в научном парке разработали колонки для очищения крови вне организма (экстракорпорально), применяемые при терапии сепсиса, полиорганной недостаточности и тяжёлых формах COVID-19. Исследования, проведённые в 2021 году в больнице им. Пирогова, показали снижение тяжести протекания полиорганной недостаточности и повышение насыщения крови кислородом.

Как сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае на препарат с недоказанной эффективностью, которым является «Арбидол», тратят миллионы бюджетных средств и «лечат» амбулаторных пациентов с коронавирусом. Власти пояснили, что не намерены отходить от методических рекомендаций Министерства здравоохранения РФ.

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