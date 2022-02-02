Абакан, , 14:05 — REGNUM Сложная эпидобстановка сохраняется в Хакасии в связи с распространением коронавируса. Как сообщили ИА REGNUM 2 февраля в республиканском правительстве, заболеваемость остаётся на высоком уровне «в силу особенностей нового штамма «Омикрон».

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным регионального управления Роспотребнадзора, чрезвычайно высоким остаётся показатель заболеваемости среди детей. Решением хакасского оперштаба, норма о переводе образовательных организаций на «дистант» теперь будет распространяться на всю республику, а не на отдельные территории.

Всем организациям дополнительного образования и спортивной подготовки рекомендовано перейти на «дистант».

Кроме того, оперштаб установил ограничения для несовершеннолетних на посещение учреждений отдыха и развлечений, общепита без сопровождения родителей.

Напомним, по данным федерального оперштаба, в Хакасии за весь период пандемии выявлено 60 312 носителей коронавируса, выздоровели 52 634 человека, скончались 2137 ковид-пациентов.

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