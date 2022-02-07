Калуга, , 12:59 — REGNUM В Калужской области за минувшие сутки госпитализированы 102 ковид-пациента, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 7 февраля.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Положительные результаты тестов на коронавирус за последние сутки подтверждены у 1 501 человека. Днём ранее, 6 февраля, в регионе было зарегистрировано 1 399 случаев заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 78 068 человек, 65 514 человек выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли пять человек. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 314 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.

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