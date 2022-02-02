Москва, , 16:57 — REGNUM Резкий рост заболеваемости и госпитализаций с COVID-19 зафиксирован в Москве на минувшей неделе. Об этом сообщил 2 февраля мэр столицы Сергей Собянин.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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«Прошедшая неделя была очень сложной. Количество заболеваний увеличилось почти на 70%. И что особенно неприятно, на 40% увеличилось количество госпитализаций», — сказал он в ходе заседания координационного совета при правительстве по борьбе с СOVID-19.

По словам Собянина, в настоящее время число госпитализаций пациентов с коронавирусом составляет порядка 1,6 тысячи человек в сутки.

«Сегодня занято около 10 тысяч стационарных коек. Мы увеличили объём ещё на пять тысяч, так что у нас пять тысяч коек ещё находится в резерве в случае дальнейшего роста заболеваемости», — сказал Собянин.