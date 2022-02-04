Иркутск, , 07:49 — REGNUM Из-за «Омикрона» эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области стала ещё более напряжённой. По состоянию на 4 февраля 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 7669 человек, причём 17 из них погибли за последние сутки.

Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом Vk.com/mihailohlopkov

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 178 545 (+2408 за сутки). За последнее время это рекордный показатель.

Госпитализированы 3604 (+236 за сутки). В то же время излечились 155 358 пациентов (+292 за сутки).

Ещё 613 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+1 за сутки).

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