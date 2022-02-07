Вологда, 7 февраля 2022, 17:08 — REGNUM В медучреждениях увеличат количество коек для лечения ковид-пациентов. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве региона заявил губернатор Олег Кувшинников, передает корреспондент ИА REGNUM.
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По его словам, в регионе развернуто 1535 коек, еще 50 мест будет открыто в череповецком моногоспитале.
Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Вологодской области госпитализировали 96 ковид-пациентов.