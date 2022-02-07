Вологда, , 17:08 — REGNUM В медучреждениях увеличат количество коек для лечения ковид-пациентов. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве региона заявил губернатор Олег Кувшинников, передает корреспондент ИА REGNUM.

Следите за развитием событий в трансляции: «Влияние «Омикрона»: борьба с коронавирусом в России — все новости»

По его словам, в регионе развернуто 1535 коек, еще 50 мест будет открыто в череповецком моногоспитале.

«В регионе продолжается беспрецедентный рост заболевания новой коронавирусной инфекцией. За последние сутки очередной рекорд — 1961 случай заражения, — сообщил глава региона. — За неделю количество госпитализированных выросло почти в два раза 1376 человек 146 детей, моногоспитали заполнены на 89%».

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Вологодской области госпитализировали 96 ковид-пациентов.