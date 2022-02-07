Якутск, , 04:35 — REGNUM В ковидные госпитали Якутии 6 февраля попали 54 пациента. Сутками ранее в больницы доставили, по данным оперштаба республики, 110 человек, портала стокоронавирус. рф — 224, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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Новых случаев заражения в регионе насчитали 3 802 (накануне — 3 535). Вылечились от коронавирусной инфекции 3 210 пациентов. У большинства заразившихся заболевание протекает в лёгкой форме, подчеркнули в оперативном штабе республики. Одной из причин этого называют вакцинацию: от COVID-19 привиты 80,9% взрослого населения республики (почти 580 тыс. человек).

Как сообщало ИА REGNUM, ведущая приём пациентов в красной зоне спорткомплекса «Триумф» в Якутске врач Наталья Ильина попросила якутян внимательно отнестись к лечению коронавирусной инфекции и придерживаться назначений врача. Главной рекомендацией она назвала не пить бесконтрольно антибиотики и препарат от кашля АЦЦ.