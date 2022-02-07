Ярославль, , 17:48 — REGNUM Лаборатории по забору и обработке ПЦР-тестов в Ярославской области в основном переведены на круглосуточный режим работы. Об этом сообщает пресс-служба департамента здравоохранения и фармации Ярославской области.

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«В связи с резким ростом заболеваемости их (лабораторий — ИА REGNUM) мощность увеличена вдвое, почти до 7 тысяч исследований. К примеру, сегодня в лабораториях государственных медицинских организаций, не считая лабораторий Роспотребнадзора, выполнено 6548 тестирований», — пояснили в ярославском депздраве.

Сейчас исследования проводятся в 5 лабораториях «Центра гигиены и эпидемиологии Ярославской области», а также в 9 лабораториях медорганизаций и 1 лаборатории частного медучреждения.

Между тем ожидание результатов тестов на коронавирус на данный момент, по сведениям ярославцев, составляет порядка 5 календарных дней.

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