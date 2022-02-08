Ульяновск, , 10:18 — REGNUM В Ульяновской области из-за роста пациентов с коронавирусом расширяют ковидный коечный фонд. Об этом сообщает телеграм-канал «Пул № 73» по итогам заседания штаба по развитию региона.

Пустые койки Дарья Драй © ИА REGNUM

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По данным властей, для пациентов с коронавирусом развёрнуто 1348 коек, из них свободно 181 место. Губернатор Алексей Русских заявил, что из-за «негативной динамики» он поручил «наращивать коечный фонд для ковидных больных». По его словам, 7 февраля дополнительно развёрнуто 108 коек.

В настоящее время в Ульяновской области амбулаторно лечатся свыше 16 тыс. пациентов с коронавирусом, в ковидных стационарах находятся 1182 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области вакцинацию от ковида прошли более 674,2 тыс. человек, в том числе привились двумя компонентами 526,5 тыс. человек. По данным федерального оперативного штаба на 4 февраля, коллективный иммунитет оценивается на уровне 69,4%.

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