Москва, , 06:35 — REGNUM Штамм коронавируса «Омикрон» располагается преимущественно в верхних дыхательных путях и не идёт ниже, и поэтому он более заразен, чем другие виды вируса. Об этом в интервью радио Sputnik заявил вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Центра им. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом Vk.com/mihailohlopkov

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«По сравнению с другими штаммами, «Омикрон» более заразен. Дело в том, что «Омикрон» размножается преимущественно в верхних дыхательных путях и не проникает ниже. Из-за этого инфицирование осуществляется меньшими дозами, чем при предыдущих штаммах, и поэтому он так заразен», — сказал Альтштейн.

По его словам, именно этим объясняется тот факт, что «Омикрон» пробивает защиту давно привившихся людей, а также тех, кто уже болел COVID-19.

Альтштейн также подчеркнул, что спустя месяцы повторное заражение «Омикроном» также будет возможным, хотя это будет реже, чем сегодня, «когда инфицируются те, кто переболел другим вариантом вируса».