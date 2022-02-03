Калуга, , 08:50 — REGNUM Калужская область вступила в наиболее активную фазу развития эпидемии COVID-19. Заболеваемость за три дня текущей недели увеличилась в 2,8 раза по сравнению с предыдущей неделей во всех возрастных группах. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на региональный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

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Темп прироста заражения COVID-19 у детей в возрасте до 14 лет за неделю составил 204%, у лиц до 64 лет — 94,4%, у лиц старше 65 лет — 20%. Количество легких форм заболевания увеличилось, среднетяжёлых и тяжёлых форм — уменьшилось. В области развёрнуто 1 350 инфекционных коек. На стационарном лечении находится 974 пациента. Отмечается незначительный рост госпитализаций в стационары региона. От COVID-19 привито 92,8% взрослого населения области от плана. Охват тестированием увеличился и составляет 497,7 на 100 тыс. населения.

«В условиях роста заболеваемости по-прежнему одной из самых актуальных задач остаётся концентрация усилий на помощи амбулаторным пациентам. Региональному минздраву следует привлечь к работе как можно больше студентов медицинских специальностей для волонтерской деятельности и замены заболевших медработников, задействованных в прививочной кампании. В соответствии с решениями, принятыми Министерством здравоохранения Российской Федерации, студенты-медики должны вступить в ряды помощников медицинских работников амбулаторного звена. Они должны будут организовать работу по забору биологического материала на дому у заболевших, предоставлению им лекарственных форм, консультаций, в том числе телемедицинских, вести приём населения в поликлиниках», — отметил заместитель губернатора области Константин Горобцов.

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