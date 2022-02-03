Москва, , 22:10 — REGNUM Препарат на основе молнупиравира «Эсперавир», созданный для лечения коронавирусной инфекции, зарегистрирован 3 февраля Минздравом РФ, сообщается в российском госреестре лекарственных средств.

Лекарство в капсулах Никита Устинов © ИА REGNUM

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Препарат компании «Промомед» выпускается в виде капсул 200 и 400 мг. Он прошёл все стадии клинической апробации, лекарство полностью изучено в рамках мультицентрового клинического исследования.

Напомним, молнупиравир, подавляющий репликацию некоторых РНК-вирусов, применяется для лечения коронавирусной инфекции.

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