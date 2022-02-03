Уфа, , 13:59 — REGNUM Все студенты Башкирского государственного педагогического университета с 3 февраля переведены на дистанционное обучение. Об этом 3 февраля сообщает пресс-служба этого вуза.

Студент (сс) Wokandapix

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Сообщается, что на дистанционное обучение с 3 февраля также были переведены и студенты колледжа этого вуза. Соответствующий приказ был подписан ректором Башкирского государственного педагогического университета Салаватом Сагитовым.

«Такое решение принято руководством вуза в целях предупреждения распространения ОРВИ и новой коронавирусной инфекции среди студентов и преподавателей вуза», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что дистанционное обучение продлится до 23 февраля.