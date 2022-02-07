Архангельск, , 18:13 — REGNUM В Архангельской области откроют еще два центра экспресс-тестирования на ковид — в Северодвинске и Новодвинске, сообщает региональный минздрав.

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«Темпы тестирования сегодня высокие, их ни в коем случае нельзя снижать, мы должны видеть реальную картину по числу заболевших людей, чтобы принимать адекватные меры», — заявил глава региона Александр Цыбульский.

Напомним, первый центр экспресс-тестирования был открыт на минувшей неделе в Архангельске. Тестирование там прошли порядка 7,5 тысячи человек, положительный результат выявлен у 30−35 процентов обратившихся.

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Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Архангельской области выявили более трех тысяч зараженных коронавирусом.