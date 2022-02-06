Москва, , 12:56 — REGNUM Вероятной причиной, по которой Роспотребнадзор отменил с 6 февралякарантин для контактировавших с больными COVID-19, является нехватка денег. Об этом в своем телеграмм-канале пояснил доктор экономических наук Никита Кричевский:

Никита Кричевский Krichevsky.ru

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«По сообщениям разведки, в январе больничные листы оформили 8 (восемь) процентов работающих. «Пиво за счёт заведения» сменилось пивом за счёт принимающей стороны. Боливар стольких не вынесет. Этим и объясняется поспешное ослабление режима. Денег нет».

Как сообщало ИА REGNUM, известие об отмене с сегодняшнего дня, 6 февраля, карантина для контактировавших с больными COVID-19 и ряд других неожиданных решений Роспотребнадзора активно обсуждают в социальных сетях.

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