Ханты-Мансийск, , 19:24 — REGNUM В Югре свыше тысячи добровольцев помогают медикам развозить лекарства больным COVID-19, а также доставляют продовольствие изолированным землякам. Об этом сообщил руководитель центра гражданских и социальных инициатив ХМАО Яков Самохвалов.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Кроме того, заботой волонтёров в пятую ковидную волну охвачены беременные женщины. онкобольные, инвалиды и пожилые югорчане. Добровольцы принимают звонки и обращения, сами звонят больным для уточнения самочувствия и сообщают им результаты тестов на COVID-19.

Штаб объединяет волонтёров центра гражданских и социальных инициатив Югры, АНО «Гуманитарный добровольческий корпус», регионального отделения движений «Волонтёры-медики», «Волонтёры Победы». Обратиться к волонтёрам Югры можно по телефону горячей линии 88 002 003 411.

Отмечается, что только в Сургуте за последние пять дней почти 400 адресов объехали автоволонтёры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Югре выявлено 3283 новых случаев заражения коронавирусом, на 614 больше, чем днём ранее. По числу суточных заражений коронавирусом лидером в регионе на 3 февраля является Нижневартовск — 703 случая.

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