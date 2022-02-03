Улан-Удэ, , 10:47 — REGNUM В Бурятии за прошедшие сутки госпитализировано 195 пациентов с коронавирусом. Таким образом, всего к 3 февраля в ковидных стационарах республики лечится 2041 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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Состояние 889 больных осложнено внебольничной пневмонией. 128 тяжёлых пациентов находятся в реанимации, 44 подключены к аппаратам ИВЛ.

«Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилированы 2393 койки: заняты — 2041, свободны — 352 койки. Занятость коечного фонда составляет 85,3%», — отметили в оперштабе.

Амбулаторное лечение на дому проходят 27 570 носителей коронавируса. Кроме того, под медицинским наблюдением остаются более 47,5 тыс. жителей, контактировавших с больными COVID-19.