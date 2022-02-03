Ханты-Мансийск, , 12:23 — REGNUM В Югре за сутки на 3 февраля госпитализированы 204 больных COVID-19, 236 человек выписаны по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Стоп ковид Https://pixabay.com

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За минувшие сутки в Югре выявлено 3283 новых случаев заражения коронавирусом, на 614 больше, чем днём ранее.

По числу заражений коронавирусом лидером в регионе на 3 февраля является Нижневартовск — 703 случая. Коэффициент распространения инфекции — 1,15. Наличие свободного коечного фонда в Югре с учётом запланированных к развертыванию — 47%.

С начала пандемии в Югре к 3 февраля насчитывается 127 723 случая лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 95 503 пациента, 2183 скончались (на четыре человека больше, чем днём ранее).

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