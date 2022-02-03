Йошкар-Ола, , 13:38 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 3 февраля выздоровели с начала пандемии 28 674 жителя Марий Эл, за последние сутки выписаны 117 жителей республики. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Ковидный госпиталь Липецкаяобласть.рф

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Всего в республике за время эпидемии подтвердили 33 713 случаев заражения коронавирусом, из них 476 — за последние сутки. 979 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом, за минувшие сутки от COVID-19 скончались три человека, накануне среди пациентов ковид-центров в регионе было зарегистрировано два летальных случая.

За сутки в ковид-центры госпитализировали 106 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 2 февраля лечение получали 772 пациента, из них у 431 жителя подтверждено заражение коронавирусом.