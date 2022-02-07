Новосибирск, , 11:06 — REGNUM В Новосибирской области всеобщий карантин для школьников будет продлён до конца этой недели. Об этом на оперативном совещании сегодня, 7 февраля, сообщил губернатор региона Андрей Травников.

Дистанционное обучение Ольга Перегуд © ИА Красная Весна

Следите за развитием событий в трансляции: «Влияние «Омикрона»: борьба с коронавирусом в России — все новости»

Он уточнил, что в конце недели будет принято дальнейшее решение — исходя из тенденций и нагрузки на первичное звено здравоохранения.

Отметим, что глава региона отметил, что главная проблема сейчас — чрезмерная нагрузка на первичное звено и невозможность вести нормальную деятельность по оказанию медуслуг населению.

Читайте ранее в этом сюжете: Названа главная проблема для новосибирского здравоохранения из-за COVID-19