Иркутск, , 12:43 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области продолжает оставаться напряжённой. По состоянию на 2 февраля 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 7636 человек, причём 15 из них погибли за последние сутки.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 173 826 (+1365 за сутки). За последнее время это рекордный показатель.

Госпитализированы 3265 (+108 за сутки). В то же время излечился 154 751 пациент (+296 за сутки).

Ещё 611 пациентов погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+2 за сутки).

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