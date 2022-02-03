Магадан, , 04:19 — REGNUM Народный фронт Колымы по промежуточным итогам мониторинга качества оказания медицинской помощи больным COVID-19 отметил, что состояние первичного звена системы здравоохранения — плачевное, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 3 февраля региональные активисты.

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Так, практически сразу дозвониться на телефоны горячей линии удалось чуть больше половине опрошенных жителей Магаданской области, около 40% — потратили на звонок от трёх до десяти минут, остальным удалось это сделать в течение получаса, но дозвонились все.

В ходе мониторинга было установлено, что почти 70% колымчан лечились амбулаторно и были обеспечены бесплатными медикаментами в полном объеме. Оставшаяся треть опрошенных получила медпомощь в ковидных госпиталях.

Основные нарекания со стороны жителей совпали с данными экспертов Народного фронта, собранными ранее, — после нескольких оптимизаций поликлиническое звено находится в плачевном состоянии.

«На данный момент обстановка по ковиду в регионе — контролируемая, но в преддверии ожидаемого роста заболеваемости необходимо, чтобы все звенья системы здравоохранения работали без сбоев, нужно принимать экстренные меры по отладке работы поликлиник и скорой помощи, приведению этих структурных подразделений в нормальный режим работы, чтобы сократить время ожидания приема до минимума и развести потоки пациентов», — сказал сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Магаданской области Сергей Зеленков.

Общественник добавил, что три четверти из опрашиваемых вакцинировались, половина из оставшихся 25% — переболели или имеют антитела, 10% — в процессе вакцинации. Стимулом к вакцинации чаще всего бывает беспокойство за близких и желание получить QR-код.

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