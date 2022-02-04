Мурманск, , 15:16 — REGNUM За последние сутки в Мурманской области выявили 989 случаев заражения коронавирусом, 93 из них понадобилась госпитализация, сообщает оперштаб.

Коронавирус

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Лидеры по приросту заболевших — Мурманск (+579) и Североморск (+174). Всего на лечении с ковидом находятся 13 тысяч северян.

По данным штаба, накануне, 3 февраля, в регионе скончались восемь ковид-пациентов, всего с начала пандемии — 2967.

Как сообщало ИА REGNUM, Собянин заявил о стабилизации ситуации с COVID-19 в Москве.