Петрозаводск, , 14:18 — REGNUM В Республике Карелия привились от ковида 73,9% от числа граждан, подлежащих вакцинации, из расчета иммунизации 80% взрослого населения. Об этом 2 февраля сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопоков.

Вакцинация Минобороны России

Следите за развитием событий в трансляции: «Влияние «Омикрона»: борьба с коронавирусом в России — все новости»

По его словам, на 2 февраля с начала вакцинации в Республике Карелия первым компонентом вакцины привилось 286 380 человек, что составляет 59,1% от общего числа проживающих в республике взрослых и 73,9% — от числа граждан, подлежащих вакцинации (из расчета иммунизации 80% взрослого населения).

«Полностью привиты 269 008 человек, что составляет 55,5% от общего числа взрослых и 69,4% — от числа взрослых, подлежащих вакцинации (из расчета иммунизации 80% взрослого населения)»,— добавил он.

Повторно вакцинированы 78 035 жителей республики.

Читайте ранее в этом сюжете: В Карелии более 55% взрослых жителей полностью вакцинированы от COVID-19