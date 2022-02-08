Абакан, , 08:21 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии выявлен 1051 носитель коронавируса, выздоровели 1363 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 февраля в региональном правительстве.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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С начала 2022 года в Хакасии подтверждено 13 095 случаев заражения коронавирусом. Коэффициент распространения инфекции за четыре дня составляет 1,3; за семь дней — 2,4.

Амбулаторное лечение на сегодняшний день проходят 13 017 (+410) пациентов с диагнозом COVID-19. В стационарах находятся 885 (-20) человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 февраля в Хакасии было выявлено 1176 носителей коронавируса, выздоровели 175 человек.

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