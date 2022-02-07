Бугуруслан, Оренбургская область, , 08:21 — REGNUM В Оренбургской области очередной город переводит все школы на дистанционное обучение. С 7 февраля школьники Бугуруслана учатся дистанционно. Об этом сообщает мэрия.

Школа Дарья Антонова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Влияние «Омикрона»: борьба с коронавирусом в России — все новости»

В горадминистрации также отметили, что из-за ухудшающейся эпидситуации по коронавирусу оперштаб рекомендовал рассмотреть вопрос о переводе на дистанционку учащихся средних специальных учебных заведений.

Напомним, ранее на дистанционное обучение перевели все школы в Оренбурге и Орске.

Кроме того, в Новотроицке продолжает увеличиваться число школ, переведенных на «дистант». С 7 февраля к 11 образовательным учреждениям добавились еще шесть.

Читайте ранее в этом сюжете: Из-за эпидемии ОРВИ посещаемость детсадов в Оренбурге составляет 29%