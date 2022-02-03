Кемерово, , 08:54 — REGNUM В Кемеровской области по данным на сегодня, 3 февраля, медицинскую помощь получают 10 182 пациента с коронавирусом. Днём ранее — 9321 пациент. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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За прошедшие сутки было выявлено 1196 случаев заражения коронавирусом, девять пациентов скончались, 326 человек выздоровели.

В медицинских стационарах и домашнем карантине находятся 15 564 человека.

Всего в регионе зарегистрировано 98 758 случаев заражения коронавирусом, 86 648 человек выздоровели, 1928 пациентов скончались.