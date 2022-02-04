Москва, , 07:11 — REGNUM Массовую вакцинацию от коронавируса воспитанников довузовских учебных учреждений начало Министерство обороны РФ. Об этом 3 февраля сообщила пресс-служба военного ведомства.

Суворовцы Mil.ru

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Воспитанники и воспитанницы суворовских, нахимовских военно-морских училищ, президентских кадетских корпусов и пансионов МО РФ в возрасте от 12 до 17 лет будут привиты от COVID-19 отечественной вакциной для подростков «Спутник М», которая была разработана Центром имени Гамалеи.

Вакцина для подростков была зарегистрирована Минздравом РФ в ноябре 2021 года и уже прошла две фазы клинических испытаний. Отмечается, что вакцинация проводится исключительно с согласия родителей, а для воспитанников в возрасте от 15 лет — с их письменного согласия, при отсутствии противопоказаний.

Как уточнили в Минобороны РФ, в целях сохранения здоровья воспитанников, в учреждениях с длительным проживанием введены дополнительные меры по предотвращению распространения инфекции, а также дополнительное медобследование и превентивное тестирование переменного и постоянного состава.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ситуации с заболеваемостью коронавирусом в Вооружённых силах РФ.

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