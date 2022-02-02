Санкт-Петербург, , 10:02 — REGNUM Жителям Санкт-Петербурга объяснили, как следует себя вести, если кто-то в семье заразился коронавирусной инфекцией. Об этом говорится на странице городского комитета по здравоохранению в социальной сети «ВКонтакте».

Коронавирус Иван Шилов (c) ИА REGNUM

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Комздрав разграничивает порядок лечения привитых и ковид-пациентов без вакцины. В первом случае при заражении коронавирусом вакцинированные граждане не подлежат изоляции на карантин, как и те, что переболели ранее без симптомов. В случае, если больной не привит, его изолируют на срок до семи дней. На этот период он получит листок нетрудоспособности.

По истечении срока карантина лечащий врач осматривает пациента и закрывает листок нетрудоспособности, если отсутствуют симптомы заболевания в течение всего периода изоляции. Если же симптомы заболевания проявились, следует обратиться в службу «122» и вызвать врача на дом. Забор материала для проведения тестирования на ковид возможен только при появлении этих симптомов.

Напомним, в Петербурге также рассказали, как выявить симптомы нового штамма «Омикрон» у детей. В случае ухудшения состояния медики рекомендуют не продолжать заниматься самолечением, а обратиться за медицинской помощью.

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