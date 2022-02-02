Улан-Удэ, , 08:33 — REGNUM В Бурятию поступила первая партия вакцины против коронавируса «Спутник М» для детей от 12 до 17 лет. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе государственного предприятия «Бурят-фармация».

Вакцина «Спутник М» Пресс-служба комитета по здравоохранению СПб

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Препараты в настоящее время распределяются по республике. Желающим рекомендовали уточнить о наличии в своих поликлиниках.

Как отмечается, вакцина состоит из двух компонентов, которые будут вводиться с интервалом в 21 день.

«В Минздраве отметили, что вакцинация подростков в возрасте от 12 до 15 лет будет проводиться только с согласия родителей или опекунов, а с 15 лет и старше — при наличии их письменного согласия», — добавили в предприятии.

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