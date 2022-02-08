Москва, , 08:04 — REGNUM У детей симптомы заражения штаммом коронавируса «Омикрон» проявляются, как правило, через несколько дней после инфицирования. Об этом 8 февраля рассказала заместитель директора Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова.

Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом Vk.com/mihailohlopkov

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«После инфицирования «Омикроном» симптомы отмечаются, как правило, на второй—третий день, но могут появиться позднее, в период до седьмого дня», — приводит ее слова РИА Новости.

Также врач указала, что наиболее часто в настоящее время новой разновидностью вируса заражаются школьники в группах от 7 до 14 и от 15 до 17 лет, так как они активно общаются и контактируют, как в школе, так и вне ее стен.

Кроме того, Руженцова добавила, что, согласно имеющимся данным, частота заражения новым штаммом SARS-CoV-2 не зависит от пола ребенка. При этом она добавила, что наиболее часто заболевание при заражении «Омикроном» протекает у детей в легкой форме и в тяжело болеет только 1% заразившихся, а госпитализируют только 3%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сербии 7 февраля был обнаружен первый случай заражения новым подвидом штамма «Омикрон» коронавируса — ВА.2, или так называемым «Стелс-Омикроном».