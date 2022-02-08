Новосибирск, , 09:49 — REGNUM Коронавирусом заразился председатель Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН) Валентин Пармон. Он госпитализирован, сообщает редакция «НГС Новости» со ссылкой на источник в СО РАН.

Председатель СО РАН Валентин Пармон Sbras.ru

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По данным источника, Пармон сначала работал на дистанционно, но его состояние ухудшилось. Сейчас он находится в инфекционной больнице.

Ранее и сообщало, что новосибирский губернатор ушёл на самоизоляцию с температурой.