Новосибирск, , 10:51 — REGNUM В Новосибирской области учреждения здравоохранения работают в режиме повышенной готовности и максимальной нагрузки. Об этом было сказано на оперативном совещании сегодня, 7 февраля, которое провёл губернатор региона Андрей Травников.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным областного минздрава, за прошедшую неделю служба скорой помощи осуществила 18 703 выезда. В службу 122 за неделю поступило 153 058 обращений граждан — 5% жителей Новосибирской области. Сейчас в Новосибирске работают 330 ковидных бригад скорой помощи.

Напомним, в начале января 2022 года глава региона поручил усилить мощности кол-центров сферы здравоохранения.