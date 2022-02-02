Москва, , 08:33 — REGNUM Коронавирус в результате мутаций утратил способность проникать в лёгочную ткань, сейчас он поражает в основном органы верхних дыхательных путей. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала 2 февраля.

Анна Попова Government.ru

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По её словам, российские и зарубежные учёные говорят о постоянном изменении вируса. Коронавирус ищет наилучшую форму, чтобы адаптироваться к организму человека.

«В поисках такой самой правильной формы, самого правильного аминокислотного состава вирус утерял один из рецепторов, который обеспечивал его тропность или способность проникать в легочную ткань», — пояснила Попова в интервью РИА Новости.

Штамм «Омикрон», распространяющийся в настоящее время, не провоцирует тяжёлых форм заболевания COVID-19. Он поражает органы верхних дыхательных путей и вызывает трахеит, а также бронхит у детей.

Вместе с тем пока неизвестно, какие осложнения может вызывать этот вариант вируса, так как он появился недавно, добавила Попова.

Как сообщало ИА REGNUM, «Омикроном» назвали мутацию вируса SARS-CoV-2, выявленную в конце декабря в Ботсване и ЮАР, также известную как B.1.1.529. Этот штамм выявлен на территории более чем ста стран, в том числе России.

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