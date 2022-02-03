Усть-Канский район, Алтай, , 08:30 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшие сутки от COVID-19 излечились 49 пациентов. Таким образом, всего за время пандемии коронавирус победили 24 128 жителей региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

Палата коронавирусного стационара Рыбинск-40

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Общее число подтверждённых случаев инфицирования достигло 27 163, в том числе за сутки выявлено 165 новых носителей. Наибольший прирост зафиксирован в Усть-Канском районе (33 новых случая). Диагноз также подтвердился у жителей Онгудайского (+23), Чемальского (+18), Шебалинского (+17) и других районов.

«Число зарегистрированных летальных случаев: за отчетные сутки — 3, за весь период — 612, в том числе 564 — от COVID-19, 48 — от иных причин. Проведено лабораторных исследований: за отчетные сутки — 2239, за весь период — 382 813», — добавили в оперштабе.