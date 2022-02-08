Якутск, , 06:07 — REGNUM В ковидные госпитали Якутии 7 февраля доставлены 95 человек, 21 из них — дети. Днём ранее госпитализированы были 40 взрослых и 14 детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе региона.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Данные республики по-прежнему продолжают расходиться с информацией на портале стопоронавирус.рф. По сведениям федерального ресурса, в инфекционные больницы 6 февраля привезли 211 пациентов с коронавирусом.

Амбулаторно проходят лечение 94,5% заболевших. За сутки COVID-19 в Якутии заразились 2 708 человек (днём ранее — 3 210).

Как сообщало ИА REGNUM, о стабилизации ситуации по коронавирусной инфекции в Якутске заявил глава Якутии Айсен Николаев. Он анонсировал отмену части связанных с пандемией антиковидных мер.