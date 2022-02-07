Петропавловск-Камчатский, , 07:25 — REGNUM На Камчатке после вспышки заболеваемости COVID-19 в детской больнице резко увеличилось число тяжелобольных детей.

Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом Vk.com/mihailohlopkov

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«Дети с хроническими заболеваниями тяжело переносят коронавирусную инфекцию, особенно дети с заболеваниями бронхолегочной системы. У нас уже был такой пациент: ребёнок находился на лечении 3 месяца, наблюдался в палате интенсивной терапии под респираторной поддержкой и наблюдением реаниматологов», — цитирует заместителя главного врача Камчатской краевой детской инфекционной больницы, врача-инфекциониста Мери Арутюнян ИА «Камчатка.

Врач подчеркнула, что при заражении новым штаммом коронавируса «Омикрон» не всегда пропадают вкус и обоняние.

«Зачастую, когда у человека пропадает вкус и обоняние, человек начинает подозревать, что это коронавирусная инфекция. В случае штамма «Омикрон» очень часто пациенты ничего не подозревают и думают, что болеют респираторной вирусной инфекцией», — подчеркнула Мери Арутюнян.

В этой связи она призвала население вызывать врача на дом в том случае, если лихорадка не проходит в течение трёх дней.

«Если люди не обратились за медицинской помощью своевременно, то, как правило, они поступают уже в более сложной форме заболевания», — добавила врач.

Как сообщало ИА REGNUM, за три дня количество больных COVID-19 и ОРВИ в Приморье превысило 10 тыс. человек. Рост заболевших отмечается, преимущественно среди детей. Основной поток инфицированных приходится на поликлиническую службу.