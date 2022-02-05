Москва, , 13:37 — REGNUM Врач-инфекционист Андрей Поздняков заявил, что при появлении у заразившихся штаммом коронавируса «Омикрон» таких симптомов, как стойкая лихорадка более 3-х дней и одышка, следует обращаться к врачу.

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Специалист отметил такой тревожный симптом, как снижение насыщения кислородом. Точно измерить данный показатель можно только пульсоксиметром, но оценить проблему можно и по таким критериям: одышке в состоянии покоя.

Врач подчеркнул, что симптоматика «Омикрона» отличается от клинической картины других штаммов, т.к. он зародился в вакцинированной человеческой среде.

Ране сообщалось, что риск госпитализации после заражения штаммом Омикрон» на 75% ниже, чем при других штаммах, в частности, «Дельтой», передает RTP со ссылкой на исследование ученых института здравоохранения им. Рикарду Жорже в Португалии.

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