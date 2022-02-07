Вологда, , 13:58 — REGNUM За последние сутки в Вологодской области коронавирус выявили у 1 961 человека, госпитализировали 76 ковид-пациентов, сообщает оперштаб.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Влияние «Омикрона»: борьба с коронавирусом в России — все новости»

По данным штаба, 6 февраля жертвами инфекции стали пять жителей региона, общее число летальных исходов в региональной статистике по коронавирусу выросло до 3 235.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России госпитализировали 10 843 пациентов с COVID-19.