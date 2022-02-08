Симферополь, , 10:47 — REGNUM В Республике Крым госпитализированы 163 пациента с заражением коронавирусом, данные за сутки опубликовал региональный оперативный штаб 8 февраля. Накануне, 7 февраля, сообщалось о 171 пациенте, отправленном в больницы.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего за сутки в Крыму положительные результаты тестов на коронавирус получили 887 человек, тогда как 7 февраля сообщалось о 780 новых заразившихся. Выздоровевшими за сутки признаны 280 пациентов, пять человек скончались.

С начала пандемии на территории Крыма положительные результаты тестов на коронавирус получили 139 186 человек, выздоровели из них 127 799 человека. Скончались 4 774 пациента с коронавирусом.