Саранск, , 15:34 — REGNUM В Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 196 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 40 005 жителей республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Врач в «красной зоне» Дарья Драй © ИА REGNUM

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Всего в регионе подтвердили 47 112 случаев заражения коронавирусом, из них 534 — за минувшие сутки. Скончался от коронавирусной инфекции как основной причины 1181 человек, пять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано за минувшие сутки. Накануне из числа пациентов с COVID-19 скончались четыре человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мордовии каникулы для первоклассников в связи с напряженной ситуацией по коронавирусу и ОРВИ перенесены на две недели ранее. Ранее планировалось, что каникулы для первоклассников начнутся с 21 февраля. Но принято решение о начале каникул с 7 февраля, отдых продлится неделю — до 13 февраля.

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