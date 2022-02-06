Ростов-на-Дону, , 13:36 — REGNUM В Ростовской области коечный фонд для пациентов с COVID-19 загружен более чем на 78%. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 6 февраля.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Лечение получают 34 866 пациентов, получивших положительный результат теста на коронавирус. 3033 пациента госпитализированы, из них 32 человека находятся в тяжёлом состоянии. На амбулаторном лечении остаются 31 833 пациента.

ИА REGNUM сообщало, что в случае роста числа госпитализаций пациентов с COVID-19 в Ростовской области развернут до 6 тыс. коек.

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