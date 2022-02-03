Москва, , 18:38 — REGNUM Введения новых локдаунов в связи с распространением штамма «Омикрон» в России и ростом заболевамости COVID-19 не планируется. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с членами «Деловой России».

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Он отметил, что это вопрос обсуждался накануне на встрече с членами правительства.

«Нет у правительства таких планов, вводить какие-то дополнительные ограничения, — сказал президент. — Напротив, имея в виду особенности течения болезни, связанные с «Омикроном» <…> даже ограничения для контактных лиц можно в ближайшее время снимать. Чтобы дать возможность людям спокойно продолжать свою трудовую деятельность».

«Тем более уж никаких локдаунов не намечается», — подчеркнул Владимир Путин.

Он добавил, что меры поддержки бизнеса, реализованные в предыдущие два года, были связаны с необходимостью поддержать рынок труда и сохранить рабочие места.

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