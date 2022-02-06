Красноярск, , 11:29 — REGNUM В Красноярском крае за минувшие сутки выявлено 4 131 новых случаев заражения коронавирусом. Госпитализировано в ковидные стационары 173 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального оперштаба.

Коронавирусный стационар Дарья Драй © ИА REGNUM

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Наибольший прирост носителей зафиксирован в Красноярске, Лесосибирске, Дивногорске, а также в Емельяновском районе. Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 208 435.

Жертвами COVID-19 стали 9547 пациентов, за минувшие сутки скончались 15 человек. Победили коронавирус к настоящему времени 173 834 жителя края. За сутки от COVID1−19 излечились 910 человек.