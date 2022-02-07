Ханты-Мансийск, , 15:31 — REGNUM В Югре за сутки на 7 февраля госпитализированы 166 больных COVID-19, 277 человек выписаны по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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За минувшие сутки в Югре выявлено 3926 новых случаев заражения коронавирусом, на 118 меньше, чем днём ранее.

По числу заражений коронавирусом лидером в регионе на 7 февраля является Сургут — 1186. Коэффициент распространения инфекции — 1,33. Наличие свободного коечного фонда в Югре с учётом запланированных к развертыванию — 32%.

С начала пандемии в Югре к 7 февраля насчитывается 143 346 случаев лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 96 593 пациента, 2200 скончались (на четыре человека больше, чем днём ранее).

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