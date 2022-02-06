Ростов-на-Дону, , 13:40 — REGNUM В Ростовской области за последние сутки привились от COVID-19 более 1,7 тыс. человек, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве 6 февраля.

Вакцинация от коронавируса 75.ru

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В настоящее время участниками прививочной кампании стали 2 млн 14,94 тыс. человек (+ 1621 за сутки). Обе дозы антиковидной вакцины получили 1 млн 963,09 тыс. человек (+ 1748 за сутки).

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области наряду с вакцинацией взрослого населения проводится прививочная кампания от COVID-19 среди детей в возрасте от 12 до 17 лет.

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