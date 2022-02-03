Москва, , 06:39 — REGNUM Рост числа случаев заражения коронавирусом продолжится в России ещё некоторое время. Об этом РИА Новости заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, профессор Наталья Пшеничная.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Рост заболеваемости у нас пока продолжается. И он будет наблюдаться еще некоторое время, поскольку все регионы находятся на разном этапе очередного эпидемического подъема заболеваемости», — сказала Пшеничная.

Стремительность распространения новых случаев заражения коронавирусом она объяснила доминированием штамма «Омикрон», который уже сейчас преобладает в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.