Москва, , 18:21 — REGNUM Выявленный в России подвид штамма коронавируса «Омикрон» относится к линии ВА.2, заявила 2 февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Анна Попова Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation

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Пояснив, что заболевших «Омикроном» линии ВА.3 в России пока не обнаружено, Попова сказала: в стране зафиксированы заражения подвидом ВА.2.

При этом, уточнила чиновник, в основном эти случаи зарегистрированы в Москве, Марий Эл, Ростовской области и в Башкирии. Она добавила, что вирус подвида ВА.2 квалифицируется как более заразный.

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