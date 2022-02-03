Москва, , 13:43 — REGNUM Новая волна коронавируса в России относительно удачно наложилась на конец предыдущей и активную вакцинацию. Об этом 3 февраля заявил заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний ФГБНУ «Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток им. И.И. Мечникова» Михаил Костинов на телеканале «Россия 24».

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«У нас условно благоприятная ситуация по «Омикрону», потому что есть одна положительная сторона: у нас был маленький период между предыдущей волной, которая была поздней осенью, и вот эта волна, которая с «Омикроном». И, соответственно, эти люди, которые переболели в ту волну, в том числе у нас начали активно вакцинироваться с осени,. получалось, что у нас свежая группа людей, которые были недавно вакцинированы и недавно переболели другим штаммом», — заявил Костинов.